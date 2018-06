Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno a su llegada a la Universidad Iberoamericana fue abucheado y empujado por inconformes por sus posiciones sobre el aborto y matrimonio entre personas del mismo sexo.

Entre protestas y chiflidos por sus posicionamientos respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo y del aborto, el candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, concluyó su participación en la Universidad Iberoamericana.

El aspirante priista llegó antes del mediodía al Auditorio José Sánchez Villaseñor portando la chamarra rojo con blanco de esta institución académica y con un público dividido.

“Eres un retrógrada”, fue la primera consigna que se escuchó en su contra; no obstante, Arriola Peñalosa durante 30 minutos expuso sus propuestas para la Ciudad de México.

con pancartas le expresan al candidato que la familia ya cambió. (Foto: Milenio)

En su intervención, Mikel fue fuertemente cuestionado por estudiantes acerca de su postura sobre la comunidad LGBTTTI, así como desvíos de recursos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Me gustaría saber en el siglo XXI por qué debo votar yo, una persona homosexual, así como millones de personas de la comunidad LGBTTTI más, porque siento que quieres quitarnos y poner a discusión los derechos de una comunidad que ha peleado toda una vida para obtener.

Entonces te pregunto aquí: hoy cómo buscas conseguir votos y presentarte como una opción cuando más que un avance tu misma candidatura me parece un retroceso para México”, cuestionó un estudiante.

A lo que el candidato respondió: “Quiero señalar de manera tajante que no soy ningún intolerante y no soy ningún homofóbico. Eso yo lo he sostenido y quisiera decirles de frente que y no quitaría absolutamente ningún derecho, pondría a discusión absolutamente ningún derecho ganado en la constitución o en alguna normatividad jurídica”.

Durante toda la estancia fuertemente cuestionado por estudiantes. (Foto: Milenio)

Minutos antes de concluir su participación, un profesor de la universidad, reclamó al candidato: “¿Utilizas la chamarra de la Ibero como estrategia electoral?”; y en su defensa un alumno afirmó: “yo sé la regale”.

Afuera de las instalaciones un grupo de estudiantes comenzó a gritar: “¡Fuera PRI, no a los homofóbicos!”.

Arriola Peñalosa salió sonriente rumbo a una entrevista en la radio local y a pesar de ir escoltado por su personal de logística, en ocasiones gritaba consignas a su favor y alzaba la mano.

Finalmente al retirarse del plantel en su auto blanco ecológico, de nueva cuenta fue abucheado y empujado por inconformes.