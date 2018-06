BOLETAS ELECTORALES

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La estrategia de seguridad durante el sexenio transcurrió sin cambios sustantivos respecto al anterior: los delitos comunes siguieron persiguiéndose con un sistema policial desarticulado y descoordinado, y el combate al crimen organizado se realizó como en el gobierno pasado, dijo la candidata a senadora Mayuli Martínez.

Al señalar que el país necesita recuperar la paz y la tranquilidad, indicó que con Ricardo Anaya Cortés como presidente de México se dejará de utilizar las Fuerzas Armadas como fuerza choque, en un contexto de violencia creciente, además de que se reforzará el gasto en prevención social e investigación del delito.

“No tiene paz quien no tiene un empleo seguro y bien pagado; no tiene paz el joven que no sabe si sus papás le van a poder pagar la universidad; no tiene paz ni tranquilidad quien sale a la calle con miedo de que lo asalten. Los quintanarroenses exigimos un país en paz. ¡El Frente va fuerte por un México en paz!”, sostuvo Mayuli.

En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, acompañada por Julián Javier Ricalde Magaña, su compañero en segunda fórmula al Senado, y Fernando Levín (El Chino) Zelaya Espinoza, aspirante a la alcaldía de Othón Pompeyo Blanco, señaló que “no hay un plan de responsabilidades claro, se imposibilita evaluar a cada autoridad, se impiden correctivos oportunos, no hay consecuencias por resultados deficientes y se evita la rendición de cuentas".

La abanderada de las fuerzas políticas del PAN-PRD-MC afirmó que el próximo 1 de julio comenzará en México y Quintana Roo una gran transformación de paz, justicia y prosperidad, basada en la no violencia y la erradicación del crimen.

La candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) dijo que “se va a trabajar en una nueva estrategia en materia de seguridad, con más prevención y más oportunidades para los jóvenes para volver a vivir en paz”.