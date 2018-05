Redacción/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Gaby Pallares, candidata a diputada federal por el Distrito 04 de la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, afirmó que como legisladora no le va a dar la espalda al pueblo, a como han hecho políticos que cuando asumen el cargo se olvidan de sus compromisos de campaña.

De acuerdo con un comunicado, expresó que en estos tiempos de campaña hay quienes salen de nuevo a pedir el voto, sin importarles que como legisladores traicionaron a la gente que creyó en ellos porque en hubo votaciones donde le dieron la espalda al pueblo.

“En mis recorridos siempre le digo a la gente que me abre no sólo la puerta de su hogar, sino de su corazón, que yo no soy una política tradicional, yo nunca he ocupado cargos públicos, es mi primera campaña y no les voy a fallar, no voy a legislar a favor de lo que le perjudique a la gente”, afirmó.

Expuso que aunque presenta a la población iniciativas a favor de los niños, de las mujeres, de la reducción del IVA en Quintana Roo por ser una entidad fronteriza, el turismo sustentable, la erradicación de la violencia en mujeres y niñas, entre otros proyectos, “las iniciativas no son mías, sino de la gente que me dice en sus recorridos qué es lo que necesita y qué es en lo que yo como diputada federal les pueda ayudar, porque un legislador tiene funciones específicas y otras en donde colabora con la autoridad correspondiente”.

Agregó que si algo tiene muy presente es que a la gente que confía en uno jamás hay que fallarles.

“Yo no voy a votar a favor de que aumenten el IVA a como lo hicieron algunos que ahora andan pidiendo el voto”, concluyó.