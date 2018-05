Turismo y sustentabilidad

César Muñoz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Una de las principales preocupaciones de los quintanarroenses, en especial de aquellos que viven en los principales destinos turísticos de la entidad, es la inseguridad y el avance del crimen organizado. Para José Antonio Meade Kuribreña, un hombre con amplia trayectoria en el servicio público, y actual candidato de la coalición Todos por México, que abanderan los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, la inseguridad puede combatirse con un planteamiento serio e integral, con base en tres pilares.

El ex titular de Hacienda detalló que esos pilares, propuesta de su campaña a la Presidencia de México, son la prevención; presencia y capacidad de disuadir (que incluye a la policía, combate a las armas y al dinero en manos de la delincuencia organizada); y que haya consecuencias cuando se viola la Ley. En México, dijo, tres de cada cien denuncias se resuelve con una sentencia.

También te puede interesar: Meade propone más armas y dinero para seguridad

Quien fuera también secretario de Hacienda en dos ocasiones, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, explicó que el pilar de las consecuencias se tiene que reforzar con tres propuestas: la primera, código penal único; la segunda, Quintana Roo, Yucatán y Campeche no definen los delitos igual, por lo tanto no los investigan y no los persiguen igual. Y la tercera: fortalecer la capacidad investigadora del estado. En esta última, indicó que su propuesta es una Agencia Investigadora de los delitos que traen consigo mayor violencia, “y hemos planteado cuadruplicar la capacidad investigadora del país, para que los delitos tengan consecuencia, y la consecuencia sea el castigo, no la amnistía”. Quien hoy lee sobre la inseguridad en Quintana Roo –dijo-, no podría entender para un destino tan importante como este, que depende de su prestigio y tranquilidad, que una amnistía sea una propuesta seria.

Para Meade Kuribreña, los narcotraficantes no tendrían amnistía en su gobierno. Y agregó que en Quintana Roo no solamente hay tráfico de drogas, sino también trata de personas, extorsión, robo, secuestro, esto es, precisó, una visión de la delincuencia organizada.

La actividad delincuencial afecta todos los días a quien vive y quien está pensando visitar Quintana Roo. Por eso debemos comenzar a hacer un trabajo serio, empezando por la seguridad en beneficio de Quintana Roo y de quien lo visita. Quintana Roo es nuestro mejor embajador, no podemos permitir que aquí se pierda la tranquilidad, destacó el candidato a la Presidencia de México, quien ayer inició una gira en Cozumel y concluyó en Cancún.

Turismo y sustentabilidad

El gran potencial turístico de Quintana Roo se basa en su gran capacidad de crecimiento en el rubro hotelero. Sin embargo, el crecimiento ha traído consigo la devastación de la selva quintanarroense. Para Meade Kuribreña, tiene que haber un equilibrio, nada que atente contra el turismo de hoy ni contra el turismo de mañana, y eso quiere decir seguridad, cuidado al medio ambiente, urbanización, carreteras, cruceristas; quiere decir convertir y multiplicar las razones por las que se visita la isla (de Cozumel), pero implica reconocer de fondo que parte del patrimonio del Quintana Roo es su medio ambiente y tenemos que cuidarlo.

El estado tiene vocación para la energía renovable, la cual, dijo, está en todos lados, está en el tratamiento de aguas; en poder convertir la basura por la vía del gas metano que genera en electricidad. Todos los estados tienen esa posibilidad, ya sea en los bordos, en las plantas tratadoras de agua, en los procesos industriales, en la caña de azúcar, en el calor que se genera en la industria, en el sol, en el viento y en el mar. Quintana Roo tiene muchas vocaciones que van más allá de la turística, destacó el entrevistado.

Tenemos que pensar en una sola entidad, voltear a ver en el norte y en el sur, y voltear a ver a diferentes motores que le den a Quintana Roo fortaleza, finalizó Meade Kuribreña.