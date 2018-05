Redacción/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo.- “Seamos contundentes, tenemos que ganar primero la elección en Felipe Carrillo Puerto para continuar el cambio iniciado. Escuchen a los diferentes aspirantes, a los que los han engañado, a los que prometen resolver todo y a nosotros, la gente que tiene experiencia en el trabajo de servicio al pueblo, que conocemos las comunidades y estamos preparados para gobernar”, dijo José Esquivel, Chak Me’ex, ante una multitud reunida en Chunhuhub.

Ante cientos de ciudadanos de todas las edades que lo recibieron en dicha alcaldía mencionó que propondrá se legisle para que los próximos ayuntamientos, sin importar de que partido provengan, tengan la obligación de apoyar a los niños con capacidades diferentes y a los adultos mayores.

En el tema de seguridad pública señaló que si en la ciudad de Carrillo Puerto se carece de patrullas y equipos como radios, en Chunhuhub los agentes pernoctan en lugares de pésimas condiciones para descansar, es la gente que cuida y da seguridad a la comunidad, merecen mejores condiciones, pero carecen incluso de gasolina para sus patrullas. Esta situación la resolveremos junto con Luis Torres Llanes, nuestro próximo diputado federal, esta es la tónica de nuestra campaña: atender y resolver.

“Reitero mis saludos a todos mis amigos; apicultores, taxistas, amas de casa, profesores que me conocieron en mi paso por SEYC. Saludo a todos los empleados y les aseguro que no permitiremos que sigan viviendo con miedo porque la presidenta municipal con licencia, los amenaza diciéndoles que cancelará las obras en Chunhuhub solo por participar en mi campaña. Así sucedió con el Comisariado Ejidal, lo amenazan con suspender apoyos a las actividades en el campo, pero qué les pueden quitar a ustedes si no les dan nada si a todos los que se dedican al campo les han robado”, dijo Chak Me’ex.

Por eso el gobierno estatal, emanado de la coalición PAN-PRD, está resolviendo las cosas y reanudando los apoyos al campo luego de estar más de veinte años en el abandono. Ahora, con Luis Torres Llanes en la diputación federal y conmigo en la Presidencia Municipal, de forma coordinada, fortaleceremos los apoyos al campo y lo haremos junto con ustedes, concluyó José Esquivel.