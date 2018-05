Recorrido por la comunidad

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- “Creo en usted, veo en sus ojos su honestidad, tiene muy buenas propuestas, mi familia y yo creemos en su proyecto, lo conocemos como un hombre trabajador, responsable, pero sobre todo justo, por ello muchas personas estamos depositando nuestra confianza en ti, Pedro Joaquín” expresó doña Margarita Barrios.

De acuerdo con un comunicado, madres de familia reunidas en las instalaciones del PRI expusieron al candidato de la Coalición Por Quintana, Pedro Joaquín, su preocupación por la falta de seguridad en la isla, resaltaron estar cansadas de los asaltos, robos y de la falta de justicia cuando los delincuentes son atrapados.

Asimismo, expusieron que las adicciones son una problemática que va enlazado con la inseguridad que la población vive en la actualidad, por ello le pidieron a Pedro Joaquín hacer algo al respecto; ya que muchas veces la raíz del problema surge por la falta de valores en los hogares y la poca o nula atención de los padres de familia hacia sus hijos.

En su momento, el candidato por la “Coalición por Quintana Roo” señaló que el nivel de violencia en Cozumel ya es alarmante, enfatizó que, así como a muchos cozumeleños le han robado, él también ha sido víctima de la delincuencia.

“Entiendo la situación de los ciudadanos y más de las personas que con mucho esfuerzo adquieren su patrimonio; y en ocasiones ni siquiera han terminado de saldar y se los roban; por ello, en materia de seguridad estoy considerando una primera etapa para prevenir el delito y las causas que lo originan” dijo Pedro Joaquín.

Puntualizó, que el robo es uno de los delitos que forman parte del fuero común, es decir, que la responsabilidad recae en la autoridad municipal y que se puede pedir apoyo al Estado e invitar a Fuerzas Militares a participar, pero la responsabilidad es del Presidente Municipal o Presidenta Municipal.

“No se vale lavarse las manos, como lo ha hecho la actual administración, nosotros si asumiremos ese compromiso, por ello también rescataremos los espacios públicos que hoy están convertidos en focos rojos de criminalidad, urge devolverle esos espacios a la ciudadanía, si estuviera todo bien, yo no estaría aquí, es obligación del gobierno municipal dar seguridad a los habitantes si no lo hace… se tiene que ir” afirmó.

También propuso policías más capacitados, motivados, poner en función las patrullas que hay, para no mantenerlas estacionadas en Seguridad Pública, día y noche, como la comunidad ha observado en la actualidad, además de trabajar de la mano con el sector empresarial como se hizo años atrás cuando se dotaron de moto-patrullas, así como con comités ciudadanos para involucrar a las líderes de manera activa y no sólo en época de campaña.

Recorrido por la comunidad

Además, explicó que se llevarán a cabo los operativos necesarios en talleres o casa donde se tiene identificado como lugares donde se desmantelan y venden refacciones.

Para finalizar, impulsará un programa de “Vivienda segura”, reinstalar a los “Poli-abuelitos” en las escuelas y la creación de una “Unidad especializada contra los delitos contra la mujer” en donde se contará con personas sensibles, en especial en las cacetas que se rehabilitaran.

Cabe señalar que el candidato cozumeleño realizó otras actividades en la glorieta conocida como “El Caracol” en donde escucho a la gente como don Claudio Góngora, integrante de los volqueteros quien le pidió mantenerse cercano a todos los trabajadores de dicho sector que han tenido tiempos difíciles.

Por la tarde recorrió las colonias San Miguel I y San Gervasio, lugares en donde recibió la aceptación de la ciudadanía, al mismo tiempo escuchó a los vecinos que dijeron sentirse olvidados.