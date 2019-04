En 49 años de Cancún, ¿qué celebramos?

Redacción/ SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- En el Distrito 3 como en el resto de la ciudad la gente no tiene nada qué celebrar porque todo está mal con históricos índices de inseguridad, afirmó Greg Sánchez Martínez, candidato a diputado local por la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo".

"En este momento no hay nada qué celebrar, la ciudad vive un alto índice de inseguridad, como nunca, producto de la improvisación y la incapacidad de sus autoridades; la gente vive con miedo a ser asaltada o que haya una balacera", citó.

De acuerdo con un comunicado, Greg Sánchez expresó que la gente merece un Distrito y una ciudad segura, limpia, con unidades deportivas funcionales y en perfectas condiciones, tal como él las construyó cuando fue presidente municipal.

"En mi Distrito, el tres, la gente no me dice que va a celebrar, qué va a celebrar si no tiene trabajo, si vive con miedo todos los días, si sus calles están en pésimas condiciones y llenas de basura", reflexionó.

Reiteró que desde el Congreso del Estado va a legislar para endurecer las leyes en contra los servidores públicos improvisados e incapaces y de los funcionarios corruptos que sólo llegan al poder para beneficiarse.