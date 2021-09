El "Bombón Asesino" no está sujeta a investigación, dicen sus abogados

Esta semana se dio a conocer la noticia sobre la fuga del esposo de la Actriz “Ninel Conde”, el cual está siendo buscado por el FBI, por el delito de fraude, por una suma de más de 27 millones de dólares.

“Ninel” hasta el momento no ha emitido ninguna opinión en sus redes con respecto a la fuga de su esposo. Por su parte los abogados de la actriz y cantante informaron sobre su situación legal de ella, donde dicen que ella; por el momento, no está sujeta a ninguna investigación.

"La Sra. Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades: en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes".

Los abogados de la cantante explican que el “Bombón Asesino”, no está pasando por un buen momento argumentando que está afectada emocionalmente por la situación legal que vive su esposo, ha hecho una petición a los medios pidiendo respeto y especio para que pueda asimilar la delicada situación.

"Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos".

"Conde" por su parte va hablar sobre el tema, cuando se sienta preparada, por el momento no realizará ninguna declaración, pero en caso que los agentes necesiten que tenga que presentarse a declarar ella confirmo que lo hará sin ningún problema.

"Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones".

Larry intentaba extorsionar a su ex socio

La situación de “Larry Ramos” ha empeorado esto después de que se fugara rompiendo el grillete electrónico, la semana pasada Ramos fue acusado por extorsión por José Moncada ex socio del empresario.

"Larry me confesó que el dinero que había obtenido por defraudar todo este tiempo, lo tenía distribuido en diferentes países, una parte en España, otra en Colombia y otra la tenía su actual esposa Ninel Conde", afirmó el empresario en el programa "Ventaneando".

La fuga del esposo de la famosa, habría sido porque se negaba a pasar su proceso legal en una celda.

"La génesis de la huida de Larry hoy es porque lo notifican de la corte a una audiencia y en esa le iban a levantar la medida cautelar de libertad condicional y lo obligarían a meterse en una celda por haber violado la libertad condicional por haber propuesto negocios ilícitos estando así. Negocios ilícitos que yo denuncio y que fue la semana pasada, por tal razón, el FBI se comunica conmigo y me pide tomar todas las medidas de seguridad y están cuidándome", explicó.

