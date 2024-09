"El misterio de Salem’s Lot" de Stephen King: nueva adaptación

Una de las novelas más icónicas de Stephen King, El misterio de Salem’s Lot, está lista para recibir una nueva adaptación cinematográfica, justo a tiempo para la temporada de Halloween.

Después de casi dos años de espera, Max ha confirmado el estreno de esta esperada producción para el 3 de octubre de 2024. El anuncio se acompañó de un tráiler extendido que ha despertado gran expectativa entre los fanáticos del terror.

They used to tell stories about this place.



Based on Stephen King's terrifying novel, the new Max Original film #SalemsLot, from the creator of The Conjuring Universe and a producer of It, premieres October 3 exclusively on Max. #MaxGetsMovies pic.twitter.com/93nvxiyJLn