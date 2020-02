Abbey Road abre escuela en Miami enfocada en el talento latino

MIAMI.— La música latina sigue captando la atención internacional. Esta vez, uno de los principales estudios de música del mundo ha puesto sus ojos en Miami, y en un destacado productor colombiano.

Los estudios Abbey Road en Londres, donde grabaron bandas legendarias como The Beatles y Pink Floyd, abrirán su primera escuela de música de Estados Unidos en Miami de la mano de Julio Reyes Copello, un productor multifacético que ha trabajado tanto con bandas sinfónicas como con estrellas latinas de la música como Ricky Martin, Jennifer López y Marc Anthony.

"La industria de la música latina y el talento latino son muy importantes y reconocemos a Miami como su sede", expresó Luca Barassi, el director ejecutivo del Abbey Road Institute, al explicar por qué eligieron al sur de la Florida.

"Trabajar con Julio y su equipo permite complementar el profundo conocimiento y experiencia con la música latina que tienen él y su equipo, con nuestro amplio currículum", agregó en una declaración escrita enviada a la agencia The Associated Press.

El Abbey Road Institute, con sede en Londres, es una escuela de producción musical que nació de la colaboración entre Abbey Road Studios y Universal Music Group. Su idea es que expertos profesionales trabajen de cerca con un selecto grupo de alumnos en los estudios. El foco de atención está en la experiencia práctica.

