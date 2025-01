Abigail Breslin denuncia trato injusto por alzar su voz contra actor

La actriz Abigail Breslin compartió recientemente una emotiva declaración en sus cuentas de Tumblr e Instagram, donde relató una experiencia difícil: ser etiquetada como ‘histérica’ tras denunciar la conducta no profesional de un compañero de reparto.

Breslin, nominada al Óscar por su papel en ‘Little Miss Sunshine’, comentó que su decisión de hablar surgió tras el impacto generado por la denuncia por acoso sexual de Blake Lively contra Justin Baldoni, coprotagonista y director de ‘Romper el Círculo’.

“¿Cuándo la palabra mujer se volvió sinónimo de chivo expiatorio?” cuestionó Breslin en su publicación.