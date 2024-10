Absuelven a Alfonso Obregón Inclán de acusaciones de abuso sexual

El actor de doblaje Alfonso Obregón Inclán ha concluido el proceso legal en el que fue acusado de abuso sexual, resultando absuelto, según los documentos que presentó el día de ayer en una conferencia de prensa.

Obregón enfatizó que se encuentra en completa libertad y que no tiene la obligación de ofrecer una disculpa, ya que fue declarado inocente.

Este pronunciamiento se da tras las declaraciones de la demandante, Katy Zabala, quien el pasado 25 de septiembre publicó un video en sus redes sociales afirmando que el proceso seguía abierto y que Obregón debía disculparse como parte del acuerdo alcanzado en la audiencia.

Sin embargo, la información oficial indica lo contrario, según lo expuesto por el actor.

"Ellos son los primeros que empezaron a hablar, los que empezaron a hacer videos y a decir que no era cierto, que yo no era libre y que había un proceso sobre mí. Ellos son los que están mintiendo", aseguró el actor, famoso por ser la voz en español de Shrek.