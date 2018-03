Mónica Dionne, de gira con 'Dos más Dos'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz Mónica Dionne, quien actualmente se encuentra de gira con la exitosa puesta en escena “Dos más Dos”, en la que comparte escenario con Adal Ramones, Consuelo Duval y Mauricio Islas y que se presentarán en el Teatro de Cancún el 9 mayo, reveló en exclusiva para Novedades Quintana Roo que tuvo que rechazar varios papeles importantes para dedicarse de lleno a la puesta en la que se siente de maravilla.

“Estrenamos el 16 de diciembre y estamos cumpliendo ya 100 representaciones, ha sido súper intenso, me llamó Alonso Íñiguez, el director, con quien ya había trabajado y me encanta hacerlo, por lo que de entrada esa era una palomita para aceptar el proyecto, pero cuando leí el texto me pareció muy divertido, un texto muy redondo, inteligente, una comedia ligera pero no frívola, con un personaje que tiene un desarrollo muy interesante, además el contraste entre los personajes, los conceptos, la vida, la sexualidad y la pareja, lo que logra una comedia tan hilarante que me encantó, además, de lo que le ha metido Adal, me siento muy contenta”.

Sin saber quiénes serían sus compañeros en esta obra, Mónica aceptó sin saber que se la pasaría de lujo recorriendo la República Mexicana disfrutando de esta historia que habla de manera divertida cómo es la vida de una pareja swinger y cómo cambia la de los que no comulgan con esta práctica.

“Mi personaje es Julieta, lleva una relación de 17 años con su marido que es Adrián (Adal Ramones), tienen un hijo adolescente, se llevan bien, pero de pronto en esta confrontación que tienen con la pareja de Consuelo Duval y Mauricio Islas en una cena, les hacen una propuesta que lleva a Julieta a pensar que realmente no está bien con su pareja, están cómodos pero deben recuperarse como pareja, recuperar la pasión y ahí viene el desarrollo de la historia. El personaje de Adal tiene sus culpas, ideas morales, su manera de ver la vida y no quiere hasta que lo convencemos, luego el problema viene cuando se involucran los sentimientos y vemos que la cosa no es tan fácil como uno creía”, puntualizó la simpática actriz.

Desde hace tres meses iniciaron con la puesta y no han parado de viajar por el interior de la República Mexicana, Tampico, Ciudad Victoria, Nogales, Orizaba, Xalapa, Querétaro, Puebla, Guadalajara, Aguascalientes son algunas de las ciudades que la obra “Dos más Dos” ha visitado y será en mayo cuando pisen nuestra ciudad para divertirnos con esta peculiar historia llena del humor.

“He disfrutado mucho, nos divertimos los cuatro en escena, nos entendemos muy bien, hasta tenemos códigos entre nosotros, ha sido un curso intensivo entre los cuatro, le seguimos encontrando cosas nuevas a la obra, se va transformando y eso es lo increíble del teatro que es un elemento vivo, cambia según el público y sus reacciones, cada función es diferente”, puntualizó.

Su deporte favorito: comer

“Estaremos en Cancún y espero que al menos nos lleven ahí unos tres días para disfrutar porque ha estado muy pesada la gira, aunque muy disfrutable. Procuro que en cada lugar que visitamos si no podemos recorrerlo al menor probar sus platillos, comer es mi deporte favorito aunque el vestuario empieza a quedarme diferente, me gusta comer bien, en Cancún ya sé a dónde voy a llevar a mis compañeros, es un lugar muy rico en Puerto Juárez, porque a todos nos gusta comer bien, por lo menos eso disfrutamos”, puntualizó.

A un lado nuevos proyectos

Mónica ha estado vigente en teatro y televisión desde que comenzó su carrera en los 90’s, triunfando en la película Sexo, Pudor y Lágrimas, que dieron paso a un sinfín de series, películas y telenovelas, recientemente destacó su participación en La Querida del Centauro por mencionar algunos de sus proyectos; sin embargo, ha tenido que decir no a varias propuestas, pues confesó está dedicada al cien a la obra “Dos más Dos”.

“Ahorita todas las series que me han ofrecido hacer las he tenido que dejar a un lado por la gira, han sido tres hasta ahora, estoy completamente sumergida y entregada a esto, ni a qué hora. Lo malo es que los tiempos son y no hay de otra, no pude hacer un personaje increíble que estaba en el señor de los cielos, no pude hacer otro en una serie que se llama Falco y me he perdido las lecturas del programa que tiene el INBA, “Leo luego existo” en el que participo, había una lectura en Guadalajara y no pude asistir porque estaba dando funciones en la ciudad de México, pero ni modo, una cosa por otra, hay que escoger y darle prioridades, pero estoy muy contenta”, detalló.