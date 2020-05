Acusan a Kim Kardashian de racismo por colección de cubrebocas

Ciudad de México.- Ante la pandemia mundial por coronavirus, Kim Kardashian quiso hacer un gesto altruista, pero parece que las formas no fueron las adecuadas, pues ahora se le acusa de racista en redes sociales.

Por medio de su marca de ropa interior llamada SKIMS, Kim lanzó una línea de cubrebocas titulados "SeamLess" que acorde a la tradición de la firma se presentaban únicamente en tonos "nude", es decir sus 5 tonos se ajustarían al color de piel de distintas personas.

Dentro de las fotografías se mostraban a modelos de distintas tonalidades de piel (como ya es costumbre en las campañas de la marca) luciendo las mascarillas y bodies que combinaban entre sí por sus colores. Con este lanzamiento Kim donaría 10 mil cubrebocas a distintas fundaciones, así como el 100% de las ganancias en apoyo a las víctimas por el coronavirus. Sin embargo dentro de las fotografías había un pequeño detalle que distrajo completamente la atención de este gesto de solidaridad.

NOW AVAILABLE: @SKIMS Seamless Face Masks in 5 colors at https://t.co/Qsy51Sl2Sd. Buy 4 for $25 now and enjoy free shipping on domestic orders, while supplies last. pic.twitter.com/Ohkee1WzqI