¿Volkswagen racista? La empresa publica video y usuarios lo tildan de discriminatorio

Berlín.- La automotriz Volkswagen retiró un anuncio sobre un nuevo modelo de auto y se disculpó luego de una protesta por sus connotaciones racistas.

El anuncio de diez segundos publicado en Instagram y Twitter muestra una enorme mano blanca que aleja a un hombre negro de un nuevo Volkswagen Golf amarillo estacionado en la calle, luego lo mueve a una puerta abierta y lo empuja dentro de un café francés.

Comentaristas en las redes sociales también notaron que a medida que el eslogan en alemán "Der Neue Golf" ("El Nuevo Golf") se desvanece, el revoltijo de letras puede leerse como un insulto racista por un breve momento.

Y el nombre del café es Petit Colon, que en francés significa literalmente "Pequeño Colono".

Oh great so germans are racist again huh, love my country (not) what the shit is this @volkswagen pic.twitter.com/avlZYjrTet