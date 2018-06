La hija de Adal Ramones sorprende con su look

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ha crecido frente a nuestros ojos y no podemos creer que ya luzca como una señorita. Hablamos de Paola, la primogénita de Adal Ramones, que a sus 17 años comienza a robar suspiros gracias a su estiloso estilo. Desde hace unos meses, la joven ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir fotos en las que hace evidente que está dejando de ser niña y se encamina a convertirse en una guapa jovencita.

Si bien la adolescente ya había mostrado un poco de su coquetería, hace unos días, Paola sorprendió a sus más de 84 mil seguidores en esta red social con una imagen en la que, como pocas veces, la vimos luciendo un maquillaje profesional con el que acentuó su belleza.

Sin acompañar esta imagen con ningún tipo de texto, la hija de Ramones dejó a todos con la boca abierta al compartir el resultado de una sesión de maquillaje y peinado que la hizo lucir como una verdadera reina de belleza. Aunque Paola no necesita de trucos para verse linda, dejó claro que en manos de expertos puede conseguir un look impactante.

La imagen toma relevancia por ser de las pocas en las que Paola aparece maquillada de esta forma, pues si bien, como cualquier chica de su edad ya comienza a usar cosméticos, cuando la ocasión lo requiere, su estilo es más bien natural, de ahí el impacto de la instantánea.

Lo que nos encantaría saber es ¿qué opina su papá sobre la transformación de su hija? Hace unas semanas, el conductor fue cuestionado sobre qué le parecían las sexys fotos que la joven compartió traje de baño. Aunque aseguró, no se siente muy cómodo con esas publicaciones, entiende que esta es una nueva era: “No me gusta (que publique fotos), pero los tiempos han cambiado y ya tiene 17 años, ¿imagínate que antes llegaras a tu casa con tu álbum de fotos en bikini?”, declaró a Ventaneando el nuevo conductor de La Academia.