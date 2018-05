Se defiende Adal Ramores de conductores que lo humillaron

Agencia

Ciudad de México.- Siguen los cambios en las televisoras mexicanas, y no todos están contentos con las nuevas propuestas y reapariciones. La llegada de Adal Ramones a TV Azteca, para conducir 'La Academia' le cayó de sorpresa a su antigua empresa, Televisa, ya que cuando vieron que lo recibieron casi como a un héroe en el Ajusco, no tardaron en darle un golpe bajo al aprovechar un programa para humillar al conductor.

Paul Stanley y Roxanna Castellanos realizaron una sección para el programa “Cuéntamelo ya!… Al fin” donde se burlaron de Ramones y señalaron: "TV Azteca se está llevando puro cascajo de Televisa", informa el portal La Vanguardia.mx.

La penosa situación no tardó en llegar a oídos de Adal, quien no dudó en ponerles un alto con un fuerte mensaje, donde además revela que a pesar de que Paul y Roxanna lucen muy contentos en Televisa, ya fueron a pedir por una oportunidad en TV Azteca, aunque eso no se atreven a decirlo al aire.

"Realmente me causó gracia el sketch que hicieron de 'ya se llevaron a Adal', y la verdad es que estamos todavía en un buen momento de hacer cosas, tenemos la fuerza, la creatividad, el rollo para seguir trabajando en los medios y no sé, creo que se sintió fuerte el decirles 'me voy' y me dieron opciones para anular el cruce para acá y les dije 'pero estoy muy a gusto creo que es momento de volar e irme bien con ustedes'".

"Pero obviamente lo que se dice tiene que ser parte y el cuchicheo en los medios, lo que sí se me hizo curioso es que era la primera vez que Televisa habla de algo que ocurre en Azteca y entonces son grandes amigos, de hecho los dos han estado en pláticas porque quieren venir acá también, ¡ups!", añadió el conductor.

Stanley también habló sobre por qué se burló del ex conductor de 'Otro rollo':