Le llueven críticas a Adamari López por su ropa

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Pareciera que los fans de Adamari López no están conformes con la imagen que actualmente tiene la actriz y conductora, quien fue criticada por el atuendo con el que se presentó a la edición del programa de televisión Un Nuevo Día del pasado miércoles.

De acuerdo con el portal Ordenador político, desde hace un par de años, Adamari López tiene problemas con su peso, sin embargo, la conductora siempre ha estado orgullosa de su anatomía y demuestra ser una mujer maravillosa más allá del cuerpo que tenga.

A inicios de año, los usuarios de Instagram comenzaron a opinar en cada foto que compartía la actriz, señalando el exceso de peso que había ganado, muchos de estos comentarios fueron desatinados, por lo que su esposo tuvo que salir muchas veces en su defensa.

Como se recuerda Adamari quiso bajar de peso por salud, lo logró reduciendo 10 kilos y empezaba a utilizar atuendos más atrevidos, pero últimamente no viene haciendo gala de lo que luce.

En esta ocasión, la también actriz recibió cientos de criticas y comentarios duros a través de Instagram gracias al atuendo que eligió para llevar a una de las recientes emisiones del programa matutino Un Nuevo Día.

“Ese vestido está fatal”, “el vestido no la ayuda y el peinado tampoco”, “qué vestido tan espantoso”, “Adamari ya el cuerpo no le aguanta más esteroides”, “Adamari no me gusta como te visten”, “el vestido está espantoso”, “no me gusta como viste ella”, “para nada el vestido, ¿quién la asesora a ella?”, “horrible ese vestido, parece uniforme”, “el que la viste tiene muy mal gusto”, “Adamari por favor, así cualquiera te quita a tu esposo”.

A pesar de ser muy criticada, López es una de las artistas puertorriqueñas más queridas por su simpatía y así lo ha dejado claro en cada una de las presentaciones públicas que realiza, en donde rápidamente es asediada por sus fanáticos que desean retratarse con ella.