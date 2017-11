Adelantan imágenes de Avenger: Infinity War

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A falta de trailer oficial de Avengers: Infinity War, la revista Vanity Fair decidió lanzar un extenso reportaje por el décimo aniversario de Marvel Studios. Todos los personajes fueron incluidos.

Vanity Fair realizó un reportaje especial sobre el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y sus secretos. Pistas de lo que podemos esperar del futuro de la franquicia, también fueron reveladas, informó La República.

Entre los actores participantes se encuentran Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Capitán América), Mark Ruffalo (Hulk/Bruce Banner), Scarlett Johansson (Viuda Negra), Tom Holland (Spider-Man), Chris Pratt (Star-Lord), Benedict Cumberbatch (Doctor Extraño), Chadwick Boseman (Pantera Negra), Paul Rudd (Ant-Man), Samuel L. Jackson (Nick Furia), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Gamora (Zoe Saldana), Valkyria (Tessa Thompson), Jeremy Renner (Ojo de Halcón) y Elisabeth Olsen (Bruja Escarlata), entre otros.

Sin duda, lo que más han resaltado los fans de la franquicia han sido el aspecto de algunos personajes que conocemos desde la primera fase de UCM. Black Widow es una de ellas, por primera vez, el personaje aparece con el pelo de color rubio. Otro es Capitán América, quien luce su escudo, pero no su traje habitual.

En octubre, los actores sostuvieron una reunión secreta en Atlanta en la que se celebraron los 10 años desde la creación del Universo de Marvel.

Las fotos vienen acompañadas con una entrevista al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, el cual incluye comentarios de los diferentes actores y directores que han participado de las películas de la franquicia.

Según una publicación en Facebook de Joe y Anthony Russo, directores del filme, el tráiler oficial llegaría en tres días o el 3 de diciembre, pues compartieron una imagen con un tres en ella. "Avengers: Infinity War" será estrenada el 26 de abril del 2018.

Desde hace varios meses, los fans de Marvel esperan con ansias el tráiler de Avengers: Infinity War, después de que fue presentado de forma exclusiva en la pasada edición de la ComicCon de San Diego, sin embargo, en Reddit, un usuario filtró una parte del tráiler y de una escena sin editar del próximo filme, de acuerdo con el portal Código Espagueti.



En los videos se puede apreciar la participación de los héroes de Guardianes de la Galaxia.

