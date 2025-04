Adolescencia aplasta a Bridgerton con su creciente popularidad

Netflix reveló recientemente que la serie ‘Adolescencia’ ha experimentado un notable aumento en su popularidad, escalando del puesto número 9 al 4 en la lista de los programas en inglés más vistos en la plataforma.

Este avance lo ha llevado a superar a populares series como las temporadas uno y tres de ‘Bridgerton’, ‘The Queen’s Gambit’ y ‘Fool Me Once’, así como a la primera temporada de ‘The Night Agent’.

Estrenada hace menos de un mes, ‘Adolescencia’ ya ha acumulado más de 114 millones de visualizaciones, de las cuales 17.8 millones se produjeron sólo la semana pasada. Este incremento ha catapultado a la serie a la cima de las listas, superando a otros títulos como ‘Gone Girls: El asesino en serie de Long Island’ y al experimento médico ‘Pulse’ en sus respectivas semanas de estreno.

Un factor interesante que ha contribuido a su éxito es que ‘Adolescencia’ está disponible para su transmisión en escuelas secundarias en todo el Reino Unido, ampliando su audiencia.

