Conoce qué agrupación mexicana estará en Coachella Festival

Redacción/SIPSE

CALIFORNIA.- Este año el Coachella Festival contará con una agrupación mexicana de gran talla que se ha presentado en escenarios a nivel nacional e internacional, colocando el nombre de México en alto y rompiendo barreras en cuanto a géneros musicales, al compartir foro con grupos opuestos a la música que ellos interpretan.

Los Ángeles Azules serán quienes se presenten el próximo 13 y 20 de abril en el Coachella Valley Music and Arts Festival, programado en California, Estados Unidos, de acuerdo con el cartel del evento, difundido en medios masivos y redes sociales.

Cabe destacar que no es el primer evento en su tipo donde se presenta la agrupación, a nivel nacional ha participado en el Vive Latino y conciertos del tipo.

El día viernes 13, Los Ángeles Azules saldrán al escenario detrás de agrupaciones como The Weeknd, Ska, Kgo, Jamiroquai, St. Vicent, the War on Drugs, entre otros.

Un poco de los Ángeles Azules

La agrupación mexicana proviene del Barrio San Lucas en Iztapalapa, Ciudad de México, fundada inicialmente por cuatro de ocho hermanos conocidos como la Familia Mejía Avante, en 1976, con inspiración de música colombiana.

Oficialmente se encuentra activa desde 1983, y es popular en países de América Latina y parte de Estados Unidos.

El primer nombre propuesto para la recién formada agrupación fue "Playa Azul", habiendo decidido incursionar a la ejecución de música tropical, luego de un no muy exitoso intento de tocar música versátil.

Era finales de los 70s y en esa época, agrupaciones y conjuntos como el Conjunto Acapulco Tropical, La Sonora Santanera y Rigo Tovar, entre otros, eran la sensación de todas las fiestas.

Otras bandas mexicanas

En 2017 el evento contó también con una banda mexicana, compartiendo cartel junto a Radiohead, Kendrick Lamar, New Order, Two Door Cinema Club.

Se trató de Los Blenders, una banda que ha alcanzado grandes escenarios en poco tiempo y cuya participación fue los días 16 y 23 de abril pasado.