“Ahsoka” la crítica y la audiencia son conquistados por la nueva serie de Star Wars

Ahsoka el nuevo programa de la franquicia de Star Wars lanzó sus dos primeros episodios el martes 22 de agosto en la plataforma streaming de Disney Plus, el show televisivo cuenta con Dave Filoni como el showrunner, Jon Favreau tiene créditos como productor ejecutivo.

El programa maneja un espectacular 94% el consenso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual certificaba al proyecto como fresco.

La calificación del público en el sitio es del 89% lo que indica que al publicó le ha encantado, por lo que esperan que los números en la audiencia se mantengan sólidos con el pase de las semanas.

Lucasfilm quiere seguir con los éxitos de la franquicia galáctica, el programa centrado en Ahsoka Tano la ex padawan de Anakin Skywalker durante el periodo de The Clone Wars.

La heroína se ha convertido en una de las heroínas favoritas de los fanáticos, a lo largo de su historia ha sido una jedi gris, una rebelde y ha tenido más facetas.

El programa ha generado altas expectativas sirviendo como un spin off de The Mandalorian y Star Wars Rebels, por lo que habrá apariciones especiales de varios de los icónicos personajes uno de los rumores es la del Capitán Rex y podría haber más sorpresas en el camino.

Ahsoka cuenta con Rosario Dawson en el papel titular, será protagonizado por Natasha Liu Bordizzo en el rol de Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead​ como Hera Syndulla, Genevieve O'Reilly como Mon Mothma, Diana Lee Inosanto como Morgan Elsbet, Ivanna Sakhno será Shin Hati, Ray Stevenson ​como Baylan Skol y Lars Mikkelsen como el Gran Almirante Thrawn.

La serie forma parte de un ambicioso proyecto que concluirá en la película de Star Wars que prepara Dave Filoni para ser la conclusión del Mandoverse, otros programas que conducirán a esa historia es The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Skeleton Crew.