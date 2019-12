'Aladdín' asegura que la película no impulsó su carrera en lo absoluto

Agencia

MÉXICO.- Para cualquier joven actor participar en un rol estelar en un producción de Disney debería sonar como aquella oportunidad soñada que esta por abrirles aún más puertas dentro la industria fílmica. Sin embargo, Mena Massoud afirma que no ha podido obtener una sola audición después de protagonizar Aladdín.

En entrevista con The Daily Beast, el intérprete se mostró brutalmente honesto sobre el estatus de su trayectoria profesional después de dar vida a Aladdín en la versión cinematográfica live action dirigida por Guy Ritchie. Una producción que generó ganancias por $1,050 millones de dólares en taquilla a nivel internacional, indica el portal de noticias CinePremiere.

También te puede interesar: Esto es lo que piensa Robert Pattinson sobre Batman

«Estoy un poco cansado de quedarme callado al respecto. Quiero que la gente sepa que no siempre se trata de dientes de león y rosas cuando haces algo como Aladdín. ‘Debe haber hecho millones. Debe estar recibiendo todas estas ofertas’. No es ninguna de esas cosas. No he tenido una sola audición desde que salió Aladdín», expresó Massoud.

El entrevistador Kevin Fallon enfatiza durante el artículo que en ningún momento las declaraciones de Massoud suenan como una queja o que este siendo desagradecido de algún modo. Por el contrario, el joven actor solo tiene la intención de llamar la atención sobre el hecho de que los actores de color aún batallan para encontrar papeles en Hollywood, incluso después de liderar una gran producción de la Compañía del Ratón

«Resulta salvaje para mucha gente. La gente tiene estas ideas en su cabeza. Y yo estoy sentado aquí diciéndome: ‘Ok, Aladdin acaba de llegar a los mil millones. ¿Al menos puedo obtener una audición? No es como si esperara que me dijeran: aquí está Batman. ¿Pero al menos puedo entrar en la habitación? ¿Podrías darme tan solo una oportunidad?’ Así que no siempre es lo que piensan», agregó.

En esta reinvención del clásico animado de 1992, el actor egipcio radicado en Canadá compartió créditos junto a Naomi Scott, quien recientemente protagonizó el reboot de Los Ángeles de Charlie, como la princesa Jazmín; Marwan Kenzari (Asesinato en el Expreso Oriente) se encargó de interpretar al villano Jafar; y Will Smith (Proyecto Géminis) le puso su propio sello al Genio, personaje que hizo tan icónico el fallecido Robin Williams.