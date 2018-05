Enrique Guzmán maltrató a Silvia Pinal porque 'se lo merecía'

Agencia

Ciudad de México.- Luego de que en el programa "Ventaneando" se diera a conocer que la productora Carla Estrada, ha confirmado que en la serie biográfica de la actriz Silvia Pinal se narrarán los maltratos a los que supuestamente la sometió Enrique Guzmán, durante su matrimonio, el cantante recurrió a Twitter para dar su versión de los hechos, según el portal Quién.com.

El intérprete de “Payasito” respondió a través de Twitter: “¿Y los de ella a mí!? A poco creen que se quedó tan tranquila ja ja ja. Dos pistoleros del ministro de gobernación, enviados por Mario Moya Palencia, se encargaron de pasearme por la ciudad, no para acariciarme precisamente”.

La estrella de cine sabe poner cuatros, ya separados me cita en Sanborn´s de San angel. para que me agarren dos animales de la "Dirección federal de seguridad" a cargo de Mario Moya Palencia. la madriza duró tres horas. — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) 23 de mayo de 2018

Acto seguido, Guzmán publicó otro mensaje: “Estás trabajando en el Blanquita y me llama la susodicha para hacer las paces, bajándome del coche dos pistoleros enviados por Mario Moya Palencia (gobernación), me subieron a mi coche y el paseo fue de tres horas, ya se imaginarán”. “¿Que en México no se pueden llevar a tus hijos durante la separación? Jajaja, ¡los míos fueron hasta Italia!”.

Cuando todo indicaba que las revelaciones terminarían ahí, Enrique expresó: “Después de 50 años voy a hablar claro de lo que sucedió después de mi salida de la casa de Silvia: “Una sola vez le falté al respeto a la señora y, ¿saben qué?, se lo mereció. ¡Yo no le he faltado el respeto a ninguna señora ¡JAMÁS!, menos esa noche. Seguramente se me hará fama de 'golpeador', después de 50 años lo tendré que aceptar”.

Las rumores entorno a los maltratos de Guzmán hacia Pinal, surgieron hace algunas semanas cuando una revista de circulación nacional publicó un audio en el que supuestamente se escucha decir a Alejandra Guzmán que su padre "le puso los ojos morados" a su madre.