Papá de Luis Miguel pensó en matar a su esposa: Andrés García

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Rey intentó deshacerse de Marcela, la mamá de Luis Miguel aseguró Andrés García, tras los testimonios de que la mujer falleciera ahogada tras sobredosis.

De acuerdo con Vanguardia MX, el actor aseguró que Luis Rey deseaba deshacerse de su esposa y que inclusive él se negó a ayudarle a cometer esa "barbarie".

El paradero de la madre de Luis Miguel sigue dando de qué hablar luego de que una publicación revelara que Marcela Basteri falleció ahogada en una fiesta tras consumir drogas.

Debido a ello, el actor Andrés García fue cuestionado al respecto durante una entrevista para el programa “Todo para la mujer”, en la que dijo desconocer dicha versión; sin embargo, aseguró que no cree que haya muerto tras consumir sustancias prohibidas.

“Era mala persona, era un perfecto hijo de su pelona, él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo, unas cosas muy sórdidas que quería hacerle (a su esposa), unas barbaridades a Marcela, terribles, y yo le dije no, yo no puedo hacer eso”, comentó.

Al ser cuestionado sobre si quería maltratarla, golpearla o desaparecerla, el actor dijo: “peor que eso, ya de hecho se lo había pedido él a Durazo, y Durazo me dijo a mi ‘oye, este cabrón anda pidiendo hacer eso’, y le había comentado él a Durazo que después me iba a pedir ayuda a mi y Durazo le dijo que no, (cuando me comentó a mi yo le respondí) ‘esto es una barbaridad maestro, cómo vas a hacer eso, es más se lo voy a decir a Luis Miguel ahora que venga’.

Posteriormente, García confesó que tuvo la oportunidad de hablar del tema con el cantante, quien se mostró avergonzado por la situación, pero no le dijo nada más. No obstante, lo que si le pidió fue que solicitara a su padre que le dejara enviarle dinero a su madre.

“Todavía manejaba la cuenta el papá, pero se supone que la mitad del dinero era de él. Yo sí le dije (a Luis Rey): ‘tiene razón, es su mamá, tú puedes decir lo que sea, que yo no estoy de acuerdo, y tú le has hecho cosas terribles a Marcela, deja que el muchacho le mande dinero a su mamá, no le bloquees la cuenta’”, contó.

Antes de finalizar la conversación, Andrés García destacó que no cree que Luis Miguel conozca hasta el día de hoy el verdadero paradero de su madre.

Así que mientras se siguen dando a conocer los capítulos de la serie biográfica de Luis Miguel, también continúan saliendo varias anécdotas y versiones sobre los padres del intérprete de “La Incondicional”.