¿Aleks Syntek te enseña hacer reggaetón?

Agencia

MÉXICO.- Aleks Syntek ha estado en la polémica los últimos meses luego de declarar que el reggaetón es altamente dañino para las nuevas generaciones. Sin embargo, un nuevo video retomó la conversación.

También te puede interesar: Paulina Peña: De Los Pinos a portada de revista

En redes sociales circula un video donde el intérprete de "Te soñé" dice estar grabando nueva música. Pero lo que nadie esperaba era que se trataría del género que tanto odia.

El músico enseñaba cómo hacer una melodía cuando al final, al juntarla, demostró en tono de burla que se trataba de un tema urbano.

Aleks Syntek se echó una melodía urbana en pocos minutos y eso le hizo merecedor de ser lo más viral de la semana.

Con información del portal de noticias Los 40 principales.

Polémica con tener hijos

Aleks Syntek ha causado en los últimos meses polémica por sus críticas al reggaetón, y ahora ha vuelto a causar revuelo por sus declaraciones sobre aquellas personas que deciden ser padres después de los 40.

El cantautor indicó frente a los micrófonos de MezcalTV que él ya se hizo la vasectomía, pues ya no desea tener más hijos. Recordemos que el intérprete de 49 años ya es papá de Natalia y Matías.

“Hace tiempo yo me operé, porque además me parece que es importante cuidar la salud de tu pareja. A las mujeres les cuesta mucho más trabajo el anticonceptivo y todo eso, entonces es mejor que el hombre se opere porque así no hay ningún problema”, indicó.

“Es por la salud de ella y eso es ser consciente. Siento que traer hijos después de los 40 años es un acto irresponsable, siento que tener demasiados hijos en esta época es también un acto irresponsable”.

En cuanto a su rol como papá, Syntek señaló que trata de pasar el mayor tiempo posible junto a sus hijos.