Alessandra Rosaldo comparte tierna foto de Aitana y Kailani

MÉXICO.- “No hay más. Desbordada de amor #AitanayKai”, fue la frase que compartió la esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, en una de las fotografías más tiernas que ha compartido hasta el momento de Aitana y Kailani juntas.

Eso no es lo mejor, pues en la captura aparece la hija más pequeña de Eugenio mirando con una sincera sonrisa a la bebé de Aislinn.

En los comentarios de la publicación hay varios que señalan que finalmente se ve el parecido de la pequeña con la familia Derbez.

No es la primera vez que Alessandra comparte una publicación así de tierna con las dos "princesas" de la familia, pues anteriormente compartió una en la que agregó “Una imagen dice más que mil palabras”. Esa fue la primera vez que salían las tres en el cuadro juntas, admirando la tranquilidad de la bebé.

Sin duda, la llegada de Kailani a la familia ha hecho a Alessandra buscar fotografías de años anteriores, cuando Aitana era una bebé. “Buaaaaaaahhhhh 😭😭😭 Me encontré con esta foto y no puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo, ¡mi bebé ya no es bebé! Disfruten y atesoren cada segundo ✨🌟⭐️💫 “, comentó la cantante de Sentidos Opuestos.

Con información del portal Quién.