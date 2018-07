Derbez y Alessandra se dedican palaras de amor en redes

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez compartió un emotivo video en sus redes sociales, dedicado a su esposa Alessandra Rosaldo, a propósito de su sexto aniversario de casados.

A pesar de que la historia de amor entre el comediante y la cantante siempre ha sido una de las más sólidas en el medio del espectáculo, la pareja enfrentó algunos retos cuando se mudó a Los Ángeles, publica el portal web de la revista Quién.

De acuerdo con Eugenio en una entrevista que otorgó en exclusiva para Quien.com su relación con Alessandra ha tenido algunos altibajos que por fortuna han logrado superar.

“Creo que la estabilidad que ha traído mi matrimonio ha hecho que mi carrera crezca, pero te confieso que los primeros dos años en Estados Unidos fueron terribles. Ale dejó a su familia, a sus amistades mientras yo salía a trabajar y andaba viajando. Pasamos por una crisis muy fuerte hace como un año. Afortunadamente lo superamos, ya entendimos la vida acá. No fue fácil acostumbrarse a tantos cambios al mismo tiempo”, dijo Eugenio en dicha entrevista.

Hace 6 años, estábamos empezando esta aventura. El matrimonio no es fácil, xq no basta con el amor. Se trata d construir una vida, no sólo con buenos momentos, si no con todo lo que nos fortalece. Cada risa y cada lágrima, han hecho q a tu lado valga la pena. Te amo @alexrosaldo pic.twitter.com/zu4THKFGmp