‘Lluvia’ de superhéroes en el estreno de Infinity War

Agencias

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Diez años después del estreno de Iron Man, Marvel Studios ha consolidado la fraquicia más exitosa del siglo, un universo de películas que llega a su clímax esta semana en "Avengers: Infinity War".

Por ello los actores se reunieron esta noche en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se realiza la premiere mundial, para participar en la alfombra roja, que este año tuvo un actor invitado y muy especial.

El mítico Stan Lee agradeció la presencia de los fans. (Internet)

Entre los asistentes, destacó la presencia del fundador de Marvel, Stan Lee, quien reapareció públicamente durante la alfombra roja de la premiere de “Avengers: Infinity War”, luego del escándalo por los supuestos maltratos de los que habría sido víctima.

Lee llegó al evento en un scooter para discapacitados, el mismo que utilizó para acercarse al grupo de fanáticos que asistió a la alfombra roja en busca de un autógrafo de las figuras que participan de esta franquicia.

Minutos más tarde, Stan se puso de pie –asistido por un acompañante- para dar una breve entrevista a los reportaros que transmitían la premiere de esta cinta.

Tom Hiddleston acaparó las miradas.

“Quiero agradecerles por pasar todos estos años viendo mis cameos y, claro, viendo las películas también. No puedo esperar por ver esta película”, declaró Stan.

Letitia Wright, intérprete de Shuri, junto a dos cosplayers.

Como se recuerda, hace algunas semanas diversos medios estadounidenses aseguraron que el guionista era maltratado por el personal que lo tiene a su cuidado y por sus familiares. A los pocos días, el propio Stan Lee salió a desmentir estas versiones a través de un video.

Héroes y villanos

Algunas figuras como Michael Rourke (Yondu), Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), entre otras figuras, fueron de los primeros en llegar a la algombra roja. En tanto, otros actores firmaron autografos a los fanáticos que asistieron a esta alfombra roja.

Mark Ruffalo, Hulk, momentos antes de entrar a la premiere.

Por otro lado, varios de los actores afirmaron que no sabían cómo quedó la película.

Scarlett Johansson es Black Widow.

"He leído un guión, no sé si he leído el guión. Lo sabré cuando vea la película mañana [...]. Y está claro que sea lo que sea que leí no es necesariamente lo que voy a ver", esto dijo Benedict Cumberbatch (Dr. Strange) en una rueda de prensa.

Chris Hemsworth, Thor.

Robert Downey Jr. (Iron Man), otro de los asistentes tampoco parecía estar más informado y ha respondido a una pregunta sobre si podremos verlo en Avengers 4 con un: "Nunca se sabe. Si muero mañana (cuando vea la película) voy a estar bastante confundido. Ya veremos".