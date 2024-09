Alfonso Cuarón cambia el cine por la televisión con ‘Disclaimer'

Alfonso Cuarón dejó un momento la pantalla grande para pasar a la televisión con su serie ‘Disclaimer’, la cual fue todo un éxito en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 2024.

La nueva obra del director mexicano cuenta con el talento inigualable de Cate Blanchett y Kevin Kline.

Fue en el Royal Alexandra Theatre, donde el ganador del Oscar arribó para convivir con su elenco y fanáticos.

"Es una película dividida en siete partes, así nos acercamos al material tanto los actores como yo como director, y el trabajo de Emmanuel Lubezki y los directores de fotografía. La mayoría de nosotros en general no hemos hecho más que cine , así que no sabemos hacer otra cosa", dijo Cuarón.

Cuarón declaró que realmente se enfrentó a un reto muy distinto a cuando ha realizado filmes.

‘Disclaimer’ está basada en la novela homónima de Renee Knight y narra la historia de la exitosa periodista Catherine Ravenscroft, interpretada por Blanchett, quien guarda un secreto oscuro de su pasado

Cuando recibe el libro de un autor desconocido, Catherine empieza a temer por su vida personal, ya que en la obra se revela parte de su pasado, el cual al descubrirse podría terminar con la relación con esposo Robert (Sasha Baron Cohen) y con la de su hijo Nicholas (Kodi Smit-McPhee).

El también ganador del Oscar, Kline (A Fish Called Wanda), afirmó que trabajar con Cuarón fue un privilegio.

"Ha sido una experiencia inusual, es algo que no había experimentado, no había trabajado con un director como Alfonso. Él es genial con una visión extraordinaria", afirmó.

La serie se podrá ver por streaming a partir del 11 de octubre por Apple TV+.

