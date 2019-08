A Erick le dicen 'El Unicornio': Adame acusa a Andrea Legarreta de infiel

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal vez a Alfredo Adame le gusta estar en la polémica o simplemente no sabe mantener discreción y mesura en sus comentarios. Ya sea por la pelea entre Carlos Trejo o las declaraciones de sus ex parejas, el caso es siempre mantener la mirada del público hacía él y no siempre de la mejor manera.

De acuerdo a Vanguardia, ahora el actor arremetió en contra de Andrea Legarreta, su ex compañera en el programa Hoy, el mismo en el que un día Adame la llamó “perra” durante una cápsula que ambos compartieron.

Resulta que Alfredo asegura que las versiones sobre una supuesta infidelidad de Legarreta a su esposo Erick Rubín, son ciertas, revelando además que el músico es conocido como “El Unicornio” a causa de la traición de su esposa.

“A Erick Rubín que es muy buena persona y es muy buen muchacho y es una gente educada y decente y todo, gracias a la vieja le dicen el ‘unicornio’, que porque la vieja le salió medio p$%&ta”.

Todo esto se dio a conocer tras difundirse un audio con las supuestas declaraciones de Adame a un programa de Youtube.

Pero eso no es todo, ya que además de revelar que Andrea mantenía una relación con un vicepresidente de la empresa, la tacho de “mamona”.

Ante tales acusaciones, la presentadora de 48 años no tardó en responder, pero lo hizo de una manera muy peculiar al compartir una reflexión en su cuenta de Instagram, sin embargo, sus seguidores señalaron que era una clara respuesta a las declaraciones de Alfredo Adame.

“Si alguien te trata mal, recuerda que hay algo mal con ellos, no contigo. La gente sana no anda por ahí destruyendo a otros seres humanos”, se lee en la foto que compartió en su perfil de la red social.