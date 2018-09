Alicia Villarreal está de vuelta a los escenarios

Agencia

CIUDAD DE MEXICO.- Alejada durante años de los escenarios y en una época en que los discos ya no son tan importantes como las presentaciones en vivo y el mantenerse en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, Alicia Villarreal comentó -en entrevista para el programa "Intrusos"- que retomar su carrera no representaba un 'shock', "pues no porque una evoluciona la vida y evoluciona uno como ser humano también", publicó vanguardia.com.

"Me interesa mucho estar al día, porque mis hijos van para allá, entonces me interesa mucho estar al día y actualizarme en todo, saber y conocer, deslizarme como pez en el agua" afirmó.

Comentó que aunque en estos años no ha sacado discos sí se ha actualizado.

"Todo lo fui asimilando y fui retomando mi mercado de otra manera", agregó la cantante que se presentará el 12 de septiembre en la Ciudad de México.

Camilo Séptimo realizará concierto en CDMX

Camilo Séptimo ofrecerá un concierto en la CDMX. El trío presentará de manera oficial su nuevo disco. Ellos llegarán a las instalaciones del Pepsi Center WTC el próximo sábado 9 de febrero de 2019. La venta anticipada Scotiabank se realizará el jueves 30 de agosto. Mientras que la venta al público en general comenzará a partir del viernes 31 de agosto, publicó vanguardia.com.

Según informó OCESA, tres años después de haber sido elegidos por Foals para abrir su show en el Pepsi Center WTC, Camilo VII regresa a este escenario ahora como artista principal.

La agrupación que comenzó en el 2013, está conformada por Manuel Mendoza “Coe” (voz y bajo), Jonathan Meléndez (teclados) y Erik Vázquez (guitarra), quienes tuvieron una larga trayectoria dentro de la escena independiente de México.

Su EP debut fue llamado "Maya" y obtuvo gran aceptación, por ello el año pasado el grupo lanzó su primer LP "Óleos", con el que comenzaron una gira nacional.

Ahora, Camilo VII se prepara para el gran lanzamiento de un segundo álbum de estudio, que sin duda llevará impreso el estilo único de la banda.