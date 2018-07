El Lex Luthor de Smallville, habla del arresto de Allison Mack

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-A comienzos de año, el nombre de Allison Mack estuvo sonando incesantemente en medios y redes sociales debido al escándalo en el que se vio involucrada: Se reveló que era parte de la organización de una secta sexual, hecho por el que posteriormente fue arrestada dada la naturaleza del culto que operaba con tráfico de personas.

Mack es fácilmente reconocida como el rostro de Chloe Sullivan, la mejor amiga del joven Clark Kent en la popular serie Smallville, que se estuvo emitiendo por The WB entre los años 2001 y 2011 y, dado su éxito, alcanzó las diez temporadas. Parte del elenco incluía a Tom Welling, Kristin Kreuk y Michael Rosenbaum, este ultimo interpretando al eventual archienemigo de Superman, Lex Luthor.

En una reciente charla para el podcast This Past Weekend de Theo Von, Rosenbaum habló sobre su reacción al enterarse del arresto de su antigua compañera de pantalla y de la historia que había detrás. Comentó, incluso, que es probable que ya durante el rodaje de la serie hubiera estado involucrada con NXIVM, el nombre de la secta (vía Comicbook).

Ella fue acusada de esclavizar, marcar y golpear a las mujeres que se unen al grupo. En octubre pasado, el periódico The New York Times reportó que Nxivm, que también ofrece cursos de negocios a profesionales llamados Programas de Éxito Ejecutivo (PEE) y cuenta con 400.000 miembros en los Estados Unidos, México y Canadá, ocultaba una hermandad secreta que pone a dieta, marca y castiga violentamente a las mujeres si no reclutan suficientes "esclavas" para la organización.

Es gracioso, había elegido no hablar de eso solo porque es impactante. Todo lo que puedo decir es lo siguiente: Cuando estaba en el programa, Allison era la más dulce y profesional. Era simplemente una gran chica, una gran actriz. Recuerdo que entonces formaba parte de algo y era diferente de lo que es ahora. Pero recuerdo que ella mencionó algo, sobre una organización o algo así. No la escuché.

Declaró Rosenbaum, para luego agregar que a él, personalmente, todavía le causaba un enorme conflicto escuchar hablar sobre el tema, ya que le parece bastante fuerte.

Es como si alguien dijera: ‘Oye, tu hermano mató a alguien’, y tú dices: ‘No, no lo hizo. Conozco a mi hermano Él no mataría a nadie’. Entonces, para mí, al ver esto, todavía es extraño, es como si quisiera escuchar toda la historia.

Yahoo reportó recientemente que, además de los cargos por tráfico sexual y labor forzada por los que fue arrestada en abril del año en curso, Mack también ha sido declarada culpable de conspiración de crimen organizado, que le suma cargos por robo de identidad, extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico y obstrucción de la justicia.

Luego del arresto, Mack salió bajo una fianza de cinco millones de dólares, aunque actualmente se encuentra en arresto domiciliario esperando la sentencia. De ser encontrada culpable de todos los cargos, la actriz se enfrentará a una sentencia de veinte años de prisión.