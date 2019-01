Roma es una gran película… pero no la he visto: AMLO

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró las diez nominaciones a los premios Óscar que obtuvo hoy la cinta mexicana “Roma”, dirigida por Alfonso Cuarón, pero admitió que no la ha visto.

“Acerca de ‘Roma’, es una gran película, según lo que me han comentado. No he podido verla. Sé que (Cuarón) es un cineasta de primer orden, un orgullo de México a quien felicito, también a todos los actores, a todos los que intervinieron en esta situación”, dijo el Presidente.

De acuerdo con información de redes sociales y Noticieros Televisa, sobre Alfonso Cuarón, quien se encuentra nominado a mejor director, aseguró tener constancia de que “es un cineasta de primer orden”, calificativo al que agregó el de “orgullo de México”. Por ello envió una felicitación al cineasta y “también a todos los actores y a todos los que intervinieron en esta producción”.

“Roma” es una cinta que da visibilidad a esa parte de la sociedad mexicana que vive en condiciones de pobreza y que subsiste integrada en la clase media-alta realizando las labores del hogar.

Es también una regresión en blanco y negro a la infancia del guionista y director Alfonso Cuarón y una dedicatoria a la empleada del hogar que lo crió, encarnada en la cinta por la oaxaqueña Yalitza Aparicio, nominada a mejor actriz. La intérprete pasó en apenas unos meses del completo anonimato a la fama mundial, acaparando portadas de revistas como Vogue, en su edición mexicana.