'Roma' la máxima favorita: consigue 10 nominaciones al Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.- Roma, la película de Alfonso Cuarón, estará presente en la gala de los premios Óscar con 10 nominaciones en el bolsillo. La cinta mexicana hizo historia y se convirtió hoy en la primera obra en español que consigue la nominación en la categoría reina de la Academia de Hollywood, la de Mejor Película.

Entre los demás rubros por los que estará compitiendo la cinta se encuentran:

DIRECTOR

El mexicano Alfonso Cuarón logró la nominación al Óscar al mejor director por su labor en esta película, consiguiendo su segunda nominación en este rubro de los premios de la Academia.

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Roma optará al Óscar al mejor diseño de producción gracias a la labor del mexicano Eugenio Caballero y la argentina Bárbara Enríquez, anunció hoy la Academia de Hollywood.

FOTOGRAFÍA

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón consiguió una nominación al Óscar a la mejor fotografía por la película “Roma”, anunció hoy la Academia de Hollywood.

MEJOR GUIÓN

El mexicano Alfonso Cuarón obtuvo la nominación al Óscar en la categoría de mejor guion por “Roma”, informó hoy la Academia de Hollywood

MEJOR ACTRIZ

La mexicana Yalitza Aparicio (“Roma”) luchará por el Óscar a la mejor actriz, junto a Glenn Close (“The Wife”), Lady Gaga (“A Star is Born”), Olivia Colman (“The Favorite”) y Melissa McCarthy “Can You Ever Forgive Me?”, anunció hoy la Academia de Hollywood.

La cinta de Cuarón también competirá por mejor actriz secundaria para Marina de Tavira, mejor película extranjera, mejor montaje de sonido y mejor mezcla de sonido.