¿Qué canciones interpretarán Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl?

Miami.- El próximo 2 de febrero la colombiana Shakira y la estadounidense Jennifer López compartirán escenario en el Hard Rock Stadium en una presentación inédita y única

Desde hace varios días circula en redes sociales una imagen que revela el orden de las canciones (setlist) que interpretarán las estrellas del pop durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

En la lista también se pueden ver a unos posible invitados, destacando los cantantes de hip-hop, Pitbull y Ja Rule.

Según rumores, para tristeza de muchos, las estrellas cantarán por separado, brillando de manera individual, sin hacer ningún tipo de dueto. J Lo será la encargada de iniciar con el éxito “Get Right’” seguida por “Waiting for tonight” y “Booty”. Shakira iniciaría con “She Wolf”, “Powerful” y continuaría con un popurrí de tres de sus éxitos, momento en el que suponemos mostrará algunos pasos de belly dance.

Ver esta publicación en Instagram ‪Getting set for Super Bowl! 💪🏈 @NFL @TheAnnaKaiser ‬ Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 27 Ene, 2020 a las 1:43 PST

Sin embargo la lista de temas a interpretar, indica que las dos cantantes unirán sus voces con el tema “Beautiful Liar”, interpretación que pondría con los pelos de punta a los seguidores de estas divas.

La diva de Bronx y la pareja Gerard Pique se encuentran en Miami preparándose para su actuación, ambas compartiendo en sus redes sociales videos con avances de los ensayos y coreografía.

Todo puede suceder y sería muy arriesgado pensar que estas divas no tienen preparada una gran sorpresa para el espectáculo con mayor audiencia televisa en el mundo.