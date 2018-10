Andrea Legarreta no quiere darse 'baños de pueblo'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta hace todo por quedarse en el estudio cuando se realiza el programa matutino "Hoy" y es que aunque éste tenga fragmentos que se graban en algunas colonias de la Ciudad de México, la producción no ha podido convencerla de que se integre a "El Camioncito de Hoy".

También te puede interesar: Reguetonero revela colaboración de Luis Miguel y Marc Anthony

Así lo dio a conocer en su columna semanal en El Heraldo de México el periodista Alex Kaffie, en esta afirma que, "La conductora más antiquísima de 'Hoy' se rehúsa a colaborar en esa sección -que se hace desde mercados y colonias populares- del programa. La productora del matutino le ha solicitado su contribución, pero Legarreta de una y mil formas dice no, no y no. En resumen, la señora no quiere darse baños de pueblo ni rozarse con el pópulo".

"No quiere salir al exterior (entiéndase fuera del foro) para no despeinarse o ensuciarse con la polvareda de las calles que no tienen asfalto. Ella prefiere estar en el foro, sentadita en su cómodo sillón promocionando su gimnasio para gente rica, iluminada con potentes luces que ocultan sus imperfecciones. Baños de pueblo, ¡zafo!".

Así las cosas, Legarreta se queda en el foro, sin empolvarse y sin convivir con los fans.

Selena Gomez es internada en un hospital psiquiátrico

Selena Gomez fue ingresada en un centro psiquiátrico después de sufrir una "crisis emocional". Un nuevo revés en la salud de la estrella del pop de 26 años, que padece lupus y que el año pasado se sometió a un transplante de rinón.

Según TMZ, Gomez estuvo ingresada en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles (California) debido a un bajo nivel de glóbulos blancos, y tuvo que regresar la pasada semana al no experimentar una mejoría.