Con groserías y llanto Andrea Legarreta habla sobre el dólar

CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera vez en mucho tiempo la conductora Andrea Legarreta habla sobre el tema del dólar y lo que en su momento comentó: 'El dólar no afecta la economía de los mexicanos'. Lo hizo con lágrimas en los ojos y con groserías.

De acuerdo con el portal Grupo Fórmula, en entrevista con Adela Micha, la conductora aseguró que jamás mencionó dicha frase, incluso dijo, no existe un video de ella pronunciando esas palabras.

"Lo que se quería decir, es que lo que es producto mexicano, no te lo debían subir con el alza del dólar. Yo nunca dije que no afecta a los mexicanos. Hay economistas que dijeron que lo que dijimos era correcto", argumentó Legarreta.

Después del supuesto comentario, la esposa de Erik Rubín comenzó a recibir amenazas y mensajes de odio a través de redes sociales, mismas que la atormentaron por más de un mes; reacción que le pareció injusta, porque aunque lo hubiera dicho, "eso no amerita que me digan que van a matar a mis hijas, que las van a violar frente a mí. Lloré casi un mes en las noches, pues tenía que aparentar frente a mis hijas que todo estaba bien.

"Hubo gente que se subió a los medios que seguían burlándose. Eso no le da derecho a nadie de desearle la muerte a unas niñas. Con el tiempo fui entendiendo que la gente da lo que tiene para dar", confesó.

Con respecto a las burlas, dijo: "La economista mis huevos.Te quieren hacer fama de ... No, no tengo un pelo de ... Claro que me equivoco y puedo cometer errores, pero no tengo un pelo, uno, de ... Tú ves a la gente que me quiere humillar, ves su perfil e híjole (...)".

