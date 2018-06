Andrea Legarreta revela su 'famoso estilo de vida'

Agencia

MÉXICO.- "La vida es un reto contigo mismo", nos dice la conductora Andrea Legarreta, quien el día de ayer abrió el tercer estudio Commando en Artz Pedregal. El motor de su vida son su hijas, su mayor cualidad es no ser resentida y su mayor defecto es ser muy exigente consigo misma.

Pero todo esto lo resume en su nuevo estilo de vida, en el que además de cuidar su cuerpo, hace lo mismo con su mente y su alma.

También te puede interesar: Esto opina Lucero de actriz que la interpretó en serie de 'Luismi'

"Me encanta la idea de la salud porque es importante sentirte bien. Esto va más allá de tu ego o de verte fit, esto significa un bienestar integral en tu vida. ¡Si te cuidas es porque te amas!".

Y tiene razón. El bienestar integral y buscar la mejor versión de ti mismo hacen la diferencia: "La vida no es una reto contra los demás, es contigo, es hacer la mejor versión de ti mismo y eso a su vez mejora todo el ambiente a tu alrededor", asegura.

Con esa sonrisa que la caracteriza, Andrea llegó a la Inauguración de su tercer estudio de la mano de su esposo Erick Rubín, quien, junto con Eduardo Mussali y "Pico" García, tuvo la idea de crear Commando.

"Yo les diría que a mí me pasa lo mismo, pero si piensas mucho las cosas e imaginas que quieres estar en otro lugar, te vas a arrepentir''...

Visitaron los lugares más famosos de Nueva York, Los Ángeles y Miami para hacer ejercicio y de ellos tomaron las mejores ideas para crear su propia modalidad. Este estudio nació en México en octubre de 2017 en Santa Fe, después en Polanco y ahora en Artz Pedregal.

Oscuridad, luz roja, música increíble y la motivación de grandes instructores son la receta que tiene Commando para ser un éxito.

"Es un concepto que te toca diferentes áreas. Te ves al espejo todo el tiempo y estás trabajando por ti y para ti. Es impactante porque ves resultados rápidos en muy poco tiempo, entonces eso te motiva y se vuelve algo positivo en tu vida", agrega la madre de Mía y Nina Rubín.

Bootcamp es una clase de 60 minutos de alta intensidad. 25 minutos de clase cardiovascular en las caminadoras. 25 minutos de trabajo muscular con mancuernas, ligas y ejercicios funcionales. 10 minutos de calentamiento y estiramiento. Este método es efectivo porque acelera el metabolismo y puedes llegar a quemar hasta 1200 calorías por sesión.

¡Esto es una decisión, es no pensar y hacerlo!

Aunque cada vez más mexicanos están conscientes de que el ejercicio es una de las claves para vivir saludables, seguimos siendo el país con el mayor índice obesidad en el mundo; para ellos, Andrea tiene un mensaje: "Yo les diría que a mí me pasa lo mismo, pero si piensas mucho las cosas e imaginas que quieres estar en otro lugar, te vas a arrepentir. ¡Esto es una decisión, es no pensar y hacerlo! No te cuestiones, siempre el resultado va a ser mejor que no hacer nada".

Lo que más le gusta a la también actriz es hacer sprint, aunque no tiene una clase favorita, le encanta combinar Taller y Bootcamp.

Todos los estudios tienen la famosa barra llamada "EL AFTER", donde podrán encontrar licuados con proteína y snacks integrales para después del entrenamiento.

Con esta filosofía y su nuevo estilo de vida, Andrea se mantiene positiva y en forma.

Con información del portal Quién.