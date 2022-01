Los Globos de Oro 2022 que llegó a su fin después de tanta espera, aclamó al actor Andrew Garfield por su actuación musical en “Tick,Tick… Boom!”, llevándose el tan preciado galardón de la 79º edición.

Fue por medio de Twitter que se dio a conocer que el artista estadounidense se llevó el Golden Globe como mejor actor en una película musical.

Aunque anunciar ganadores en redes sociales puede parecer una tarea sencilla, resultó algo confuso ya que los tuits a menudo no incluyeron por cuál proyecto ganó la persona.

It takes 43 muscles to smile. Thanks for the work out 🏋️‍♀️ Andrew Garfield, and congratulations for taking home the #GoldenGlobe for Best Actor — Motion Picture — Musical/Comedy. pic.twitter.com/V55dore2eH