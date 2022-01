Globos de Oro: Premios en tiempos de pandemia

Los Globos de Oro, la llamada fiesta más grande de Hollywood que regularmente atrae a 18 millones de televidentes, fueron reducidos a un blog en vivo el domingo por la noche para su 79a edición.

La asediada Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, según sus siglas en inglés) procedió con sus premios al cine y la televisión sin emisión televisiva, nominados, invitados famosos, alfombra roja, anfitrión, prensa o siquiera una transmisión en línea.

En vez, los miembros de la HFPA y algunos destinatarios de las subvenciones filantrópicas del grupo se reunieron en el Hotel Beverly Hilton para un evento privado de 90 minutos, anunciando los nombres de los ganadores en las redes sociales de la organización.

“West Side Story” ("Amor sin barreras") de Steven Spielberg se alzó con varios premios importantes, incluyendo mejor película de comedia o musical, mejor actriz en una película de comedia o musical, para Rachel Zegler, y mejor actriz de reparto para Ariana DeBose.

El western gótico de Netflix “The Power of the Dog” ("El poder del perro") se impuso como película de drama y le mereció honores a Jane Campion por la dirección y a Kodi Smit-McPhee como mejor actor de reparto.

Otros ganadores en los apartados de cine incluyeron a Will Smith por “King Richard” ("Rey Richard: Una familia ganadora"), Nicole Kidman por “Being the Ricardos” y Andrew Garfield por “tick, tick...BOOM!”.

La japonesa “Drive My Car”, una favorita del grupo de críticos, fue nombrada mejor película en lengua no inglesa, y “Encanto” mejor cinta animada.

Aunque anunciar ganadores en redes sociales puede parecer una tarea sencilla, a quienes siguieron en Twitter pudo haberles resultado algo confuso. Los tuits a menudo no incluyeron por cuál proyecto ganó la persona.

Para anunciar al ganador al mejor actor en una película musical o de comedia, la organización tuiteó: “Toma 43 músculos sonreír. Gracias por el ejercicio Andrew Garfield y felicitaciones por llevarte a casa el #GoldenGlobe al mejor actor—película—musical/comedia”, sin mencionar que el premio era por su trabajo en “tick, tick...BOOM!”.

En otras ocasiones, los tuits fueron francamente desconcertantes. Al anunciar la victoria de “West Side Story”, el grupo escribió: “Si la risa es la mejor medicina, @WestSideMovie es la cura para lo que te aqueja”. El drama musical está lleno de muerte y tragedia.

CINE

—Mejor película de drama: “The Power of the Dog”.

—Mejor película musical o de comedia: “West Side Story”.

—Mejor director: Jane Campion, “The Power of the Dog”.

—Mejor actriz, drama: Nicole Kidman, “Being the Ricardos”.

—Mejor actor, drama: Will Smith, “King Richard”.

—Mejor actriz, musical o comedia: Rachel Zegler, “West Side Story”.

—Mejor actor, musical o comedia: Andrew Garfield, “Tick, Tick…Boom!”

—Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose, “West Side Story”.

—Mejor actor de reparto: Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog”.

—Mejor película en lengua extranjera: “Drive My Car” (Japón).

—Mejor cinta animada: “Encanto”.

—Mejor guion: Kenneth Branagh, “Belfast”.

—Mejor música original: Hans Zimmer, “Dune”.

—Mejor canción original: “No Time to Die”, Billie Eilish, Finneas O’Connell, “No Time to Die”.

TELEVISIÓN

—Mejor serie de drama: “Succession”.

—Mejor serie de comedia o musical: “Hacks”.

—Mejor serie limitada o película hecha para TV: “The Underground Railroad”.

—Mejor actriz, serie de drama: Michaela Jaé Rodriguez, “Pose”.

—Mejor actor, serie de drama: Jeremy Strong, “Succession”.

—Mejor actriz, serie de comedia o musical: Jean Smart, “Hacks”.

—Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

—Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Kate Winslet, “Mare of Easttown”.

—Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Michael Keaton, “Dopesick”.

—Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Sarah Snook, “Succession”.

—Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: O Yeong-su, “Squid Game”.

Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners! 👏



For a full list of our winners check out our website https://t.co/YNJdDhHQ7L pic.twitter.com/Wwoc0Rw4o1