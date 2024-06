Ángela Aguilar responde a haters: ‘no nos crucifiquen sin saber qué hemos hecho’

Ángela Aguilar ha enfrentado una ola de críticas en redes sociales debido a su relación con Christian Nodal. Tras semanas de especulaciones y comentarios negativos, la joven cantante decidió romper el silencio y respondió a los “haters” y al público con una súplica: que no los juzguen por su amor.

expresó Ángela Aguilar.

Desde que se hizo pública su relación, se han difundido videos donde la intérprete de "Como Dime Que Me Quieras" mencionaba que sería tía de la hija de Nodal, Inti, fruto de su relación con Cazzu. Esto generó una ola de críticas y burlas, calificándola de hipócrita.

"Recuerden cómo se sentían a los 20 años, cuando se enamoraron por primera vez de verdad. El amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Vivimos en una época donde todo debe ser escandaloso para vender. No hay nada malo en esto, no hemos hecho nada, no hemos dañado a nadie, es solo amor y somos artistas"

declaró a la revista Quién.

La confirmación de su noviazgo también trajo a la luz que habían tenido una relación previa, lo cual despertó sospechas de infidelidad por parte de Nodal hacia Cazzu.