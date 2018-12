Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente se ha rumorado que Angélica Vale podría tener problemas con su esposo Otto Padrón y que, incluso, estaba al borde del divorcio.

La actriz respondió a estos rumores con tranquilidad: "Ay, pero esos son los chismes que salen, pero mira, antes de casarme, todos los novios que (dijeron había tenido), la mayoría no fueron ciertos, ¡si supieran los que sí fueron ciertos! Y ya que me casé, que pa' cuando el bebé, y luego cuando ya, el segundo bebé, y cuando dije 'ya no más hijos', pues ya tienen que empezar con el divorcio, de algo tienen que hablar", dijo sonriente para el programa 'Intrusos'.

Angélica aclaró que su matrimonio va bastante bien: "Creo que hemos demostrado, mi marido y yo, que somos un matrimonio sólido, nos llevamos muy bien, nos amamos".

Además, asegura sentirse muy feliz junto a su esposo porque la apoya en todo lo que se propone: "Tengo un marido maravilloso que entiende perfecto a lo que me dedico, que le gusta que tenga yo trabajo, y que me siga desarrollando como profesional".

"Le digo, oye los niños se vienen conmigo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y siempre me dice, 've adelante, sigue cumpliendo tus sueños', y eso es algo que se lo agradezco", dijo la hija de Angélica María.

Angélica Vale y Otto Padrón se casaron en febrero de 2011 y tienen dos hijos: Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Angeliquita nació el 6 de junio del 2012 en Los Ángeles, California. Mientras que Daniel Nicolás llegó en agosto de 2014.

Aunque ahora Angélica debe estar pendiente de su familia, no ha dejado de trabajar. En 2018 protagonizó la telenovela 'Y mañana será otro día', bajo la producción de Carlos Moreno.