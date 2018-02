Todos los superhéroes de Marvel juntos por una razón

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El universo cinematográfico de Marvel cumple una década repleta de éxitos, sorpresas, diversión y espectáculo, y cierra con broche de oro el festejo con el próximo lanzamiento de la película Black Panther.

Lo que empezó en 2008 con la primera película de Iron Man abriendo camino acumula, diez años después, 18 películas y más de 50 superhéroes y villanos, además de millones de aficionados a lo largo y ancho del planeta y es, sin duda, uno de los pilares del entretenimiento cinematográfico actual, publicó el portal Hipertextual.

También te puede interesar: ¡Cable en acción! Lanzan primer trailer de 'Deadpool 2'

Con motivo de tan especial celebración, Marvel reunió el pasado 7 de octubre a la mayoría de los artífices de estos diez años de historia, hasta 79 personalidades entre decenas de actores, guionistas, directores, productores y el mismísimo Stan Lee.

Así, en la foto elegida para conmemorar tal reunión podemos ver a los artistas que se han puesto en la piel de los héroes y villanos del Universo Marvel: desde Robert Downey Jr., Chris Pratt y Chris Evans hasta Kurt Rusell, Samuel L. Jackson o Michael Douglas, incluso Brie Larson, a la que todavía no hemos podido ver en acción, tiene su hueco en la instantánea.

Además, Marvel también ha publicado un vídeo en YouTube en el que poder ver algo más del evento y la sensación general es más que evidente: la absoluta sorpresa y respecto de los presentes por estar rodeados de decenas de grandes profesionales de la industria.

Aunque se notó la ausencia de grandes piezas del universo cinematográfico como Tom Hiddleston, Michael Keaton o Bradley Cooper (Loki, El Buitre y la voz de Rocket Racoon respectivamente).

Una saga de películas que no hace más que crecer: sin ir más lejos, en poco más de una semana aterrizará la prometedora Black Panther y el próximo 4 de mayo llegará la película más esperada de la franquicia, Vengadores: Infinity War.

The Black Panther lives! Check out this #BlackPantherFanArt by @ftwmanzel. Share your fan art using the hashtag. pic.twitter.com/gGJTMkfEYD