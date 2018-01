Lanzan el primer trailer de "Ant-Man and the Wasp" (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Paul Rudd regresa a la pantalla grande en el papel de Scott Lang, el experto ladrón que termina en manos de Henry Pym (Michael Douglas), científico que le otorga el traje de Ant-Man.

El "Hombre Hormiga"a ahora estará acompañado de The Wasp (La Avispa), a la que dará vida en esta nueva película la actriz Evangeline Lilly, en el papel de Hope Van Dyne, hija de Pym, informa el portal La FM.

El primer adelanto de la cinta aparece en la coyuntura de los próximos estrenos de Marvel; "Black Panther" (Pantera Negra) el 15 de febrero y "Avengers: Infinity War" (Los Vengadores: Guerra del Infinito) en abril próximo.

"Ant-Man and the Wasp" es el nuevo capítulo en el Universo Cinematográfico de Marvel de los héroes que poseen la asombrosa habilidad de encogerse. Tras lo ocurrido en "Captain America: Civil War", Scott Lang deberá enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones como superhéroe y como padre.

