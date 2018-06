Madre de Anthony Bourdain 'rompe el silencio'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que circulara la noticia de que el reconocido chef, Anthony Bourdain se habría quitado la vida en un hotel de Francia, este viernes, su madre decidió hablar al respecto de tan inesperada noticia.

A través de una entrevista que otorgó para The New York Times, Gladys, la mamá del también presentador dijo que no había ningún indicio de que se quisiera quitar la vida e incluso aseguró que él era la absolutamente la última persona en el mundo que hubiera soñado con algo como esto.

De acuerdo con Gladys, Éric Ripert, quien habría encontrado sin vida al chef en su habitación la mañana del viernes, indicó que “Tony” había estado de mal humor desde hacía varios días, pero que en realidad no sabía por qué había decidido quitarse la vida.

“Él tenía todo, el éxito más allá de sus sueños más salvajes. Dinero más allá de sus sueños más descabellados”, dijo Ripert, quien también era íntimo amigo de Bourdain.

De acuerdo con las autoridades en Francia revelaron que no encontraron rastros de violencia en el lugar donde encontraron el cuerpo sin vida del presentador, quien al parecer actuó de manera impulsiva.

La fiscal Christian de Rocquigny dio a conocer que Anthony usó la cinta de la su bata de baño para ahorcarse y que en la escena no se veía mucha planeación.

La pareja del famoso chef era la actriz Asia Argento, recientemente de actualidad por su poderoso alegato contra el acoso en la industria del cine durante un discurso en el Festival de Cannes.

Con información del portal Quién.