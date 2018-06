Famoso chef se suicida mientras grababa su programa

Agencia

Francia.- Anthony Michael Bourdain, célebre cocinero y anfitrión de la serie 'Parts Unknown' ('Partes Desconocidas'), de la cadena CNN, cometió suicidio en un hotel en Francia. Según trascendió, el famoso chef y escritor, de 61 años, se ahorcó mientras se encontraba filmando un episodio para ese programa; su amigo Eric Ripert, chef francés, lo encontró sin conocimiento en su habitación de hotel.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y su familia en este momento increíblemente difícil"

"Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y su familia en este momento increíblemente difícil", comunicó la cadena estadounidense este viernes, confirmando el suicidio del varias veces ganador de premios Emmy por sus series.

También te puede interesar: Trágica muerte del mejor chef del planeta

De acuerdo con el portal de noticias RT, en 'Partes Desconocidas', así como en otros programas culinarios como 'No Reservations' ('Sin Reservas'), Bourdain daba a conocer costumbres gastronómicas e historias de varias partes del mundo. A través también de sus libros, abogó por las comunidades marginadas y por condiciones de trabajo más seguras en los restaurantes.

Este corresponde al segundo suicidio de personalidades estadounidenses esta semana. El martes, la diseñadora de modas Kate Spade fue encontrada muerta en su departamento de Nueva York.

Famed chef Anthony Bourdain has died at age 61.



CNN confirmed Bourdain’s death on Friday, saying he died by suicide. pic.twitter.com/7iumt3aBde