Antonio Banderas gana el premio de mejor actor en Cannes

Ciudad de México.- El actor español Antonio Banderas ganó este sábado el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes por su papel en “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar, en la que encarna a un consagrado cineasta en plena crisis de creación.

De acuerdo con el portal de noticias López Dóriga Digital, al recibir el galardón, Antonio Banderas se lo dedicó a Almodóvar, con quien ha trabajado durante 40 años. “Lo respeto, lo quiero, es mi mentor”. Se trata del sexto intérprete español recompensado en la historia del certamen.

The Award for Best Actor goes to…

Antonio Banderas in #DolorYGloria by Pedro Almodóvar #Cannes2019 #Awards pic.twitter.com/ZB5KQLUz1v