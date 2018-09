Nick Carter informó la pérdida del bebé que esperaba su esposa

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Nick Carter anunció que perdió a la bebé de tres meses que esperaba junto a su esposa Lauren Kitt. A través de su cuenta de Twitter, el cantante compartió la noticia e indicó que está pasando por un triste momento.

“Dios nos de paz durante este tiempo. Tenía muchas ganas de conocerla después de tres meses. Estoy roto”, escribió.

De acuerdo con Milenio, uno de sus seguidores comentó la publicación para enviar su apoyo a la familia Carter.

“Oh Dios mío, Nick, no puedo ni imaginar por lo que está pasando tu familia. Siento mucho oír esto. Estoy destrozado por ti y por Lauren ¡Ella ahora está bailando las canciones de papá y Backstreet Boys! enviando abrazos a toda tu familia”, comentó un seguidor.

God give us peace during this time. I really was looking forward to meeting her after 3 months. 😢. I’m heart broken.

Nick Carter respondió que la niña sería la hermana menor de Odin, su hijo nacido el 19 de abril de 2016.

Después de dar a conocer la noticia, Nick Carter informo que no podría llevar a cabo el concierto programado esta noche en Lima, sin embargo, unos minutos más tarde indicó que por sus fans estará sobre el escenario.

This will be hard, but for the love of my fans here in Lima I’ll be on the stage tonight.