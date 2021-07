Aparición de Lyn May en "Venga la Alegría" causa revuelo en redes sociales

Lyn May es tendencia debido a que sorprendió su llegada al reality del programa de revista matutino de TV Azteca, "Venga la Alegría", que lleva por nombre "Quiero Cantar", pero causó revuelo no por su voz, sino que fue las más sincera de todos y por el split que realizó a sus casi 80 años de edad.

La vedette, con toda la actitud salió al escenario en donde interpretó "El Mambo de Lupita", pieza que escribiera e hiciera exitosa, Dámaso Pérez Prado, ahí mostró que la edad no es impedimento para bailar con energía, ya que se contoneó como si fuera una jovencita.

Pero lo que más llamó la atención fue su sinceridad al decir ante las cámaras y ante los jueces que lo que busca es dejarlos "calientitos y quitarles lo aguados". También fue de las pocas que aseguró que llegó a dicho programa para divertirse.

"Yo vengo a divertirme, no a que me califiquen", aseguro frente a los jueces Mario Lafontaine, Daisha (invitada) y Horacio Villalobos, quienes la calificaron con 7, 5 y 5, respectivamente.

Liliana Mendiola, nombre real de la artista, no sólo se fue al camerino con dichos números, sino que también hubo comentarios no tan favorables, como el que le hizo Villalobos, quien le pidió mejorar en su siguiente número.

“Lyn, ¿es verdad que ya cumplirás 80 años? Yo te felicito porque tengas la entereza, hacer un split como lo hiciste. Evidentemente vienes de la época de las vedettes, en los setentas. "Me gustaría verte cantar porque tú cantabas", expresó el conductor.

Pero como era de esperarse, la vedette no se quedó callada y le dijo que lo que quería era subirles la temperatura porque los siente muy fríos.

"Nos dejaste a todos lubricados, quiero que cantes porque aquí se llama 'Quiero Cantar'", respondió Villalobos.

May reiteró que no ha dado todo lo que tiene en el programa que se transmite dentro del horario de "Venga la Alegría" de 08:55 a las 13:00 horas.

Redes no perdonan a Lyn May

Ante la aparición de Lyn May, las redes sociales la hicieron tendencia, ya que a muchos les pareció asombroso que la hayan invitado.

Y una vez más el rostro de la vedette también fue parte de las críticas que le hicieran las personas, pero sí reconocieron el esfuerzo físico que hizo.

Lyn May a los 69 años // Tú a los 25 pic.twitter.com/4aC9nA9V1M — RAFAGA SOVIÉTICA (@RAFAGA301) July 26, 2021

El público viendo llegar a Lyn May al concurso#VLAQuieroCantar pic.twitter.com/fEP9ShTtzF — Angy✨ (@xngy_) July 26, 2021

podremos criticarle la asquerosa jeta a Lyn May pero la mitad de mi generacion no puede hacer ese split. pic.twitter.com/XJs1gToa9t — 🦊 Mr. Don Zorrito 🦊 (@HartoDeMiMismo) July 26, 2021

Yo Escuchando a Lyn May Cantar pic.twitter.com/mfjeYTGBLU — El Señor de A Lado (@ElChismografoLa) July 26, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Estudiantes de secundaria ponen en alto a México en festival de cine de Venecia

Noelia arremete contra Karol G por cantar con mariachi

Ya hasta lo presume: Jennifer López hace oficial su relación con Ben Affleck